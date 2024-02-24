Липецьк. Безпілотники вдарили по металургійному комбінату, були прильоти та пожежа — відео

Удари по комбінату в Липецьку (Фото: скриншот з відео)

У ніч на 24 лютого невідомі безпілотники вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату в російському Липецьку. Відповідні відео оприлюднюють місцеві пропагандистські ресурси.

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На записах можна побачити прильоти дронів по підприємству.

Після удару на комбінаті почалася пожежа.

На НЛМК виробляють щонайменше 18% усієї сталі в Росії.

Завод постачає сталь, сплави та прокат російської оборонної промисловості для виробництва крилатих та балістичних ракет.

Увага! На відео є нецензурна лексика.

Увечері 23 лютого в рамках спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого в держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.

Увечері 14 січня з'явилася інформація про знищення російських літаків А-50 та Іл-22М11. На борту знищеного літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 були переважно молоді офіцери та полковник.

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