Липецк. Беспилотники ударили по металлургическому комбинату, были прилеты и пожар — видео
В ночь на 24 февраля неизвестные беспилотники ударили по Новолипецкому металлургическому комбинату в российском Липецке. Соответствующие видео публикуют местные пропагандистские ресурсы.
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На записях можно увидеть прилеты дронов по предприятию.
После удара на комбинате начался пожар.
На НЛМК производят как минимум 18% всей стали в России.
Завод поставляет сталь, сплавы и прокат российской оборонной промышленности для производства крылатых и баллистических ракет.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.
- Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.
- По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.
- Вечером 14 января появилась информация об уничтожении российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.
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