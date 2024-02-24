Липецк. Беспилотники ударили по металлургическому комбинату, были прилеты и пожар — видео

Новолипецкий металлургический комбинат производит как минимум 18% всей стали в России

Удары по комбинату в Липецке (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 24 февраля неизвестные беспилотники ударили по Новолипецкому металлургическому комбинату в российском Липецке. Соответствующие видео публикуют местные пропагандистские ресурсы.

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На записях можно увидеть прилеты дронов по предприятию.

После удара на комбинате начался пожар.

На НЛМК производят как минимум 18% всей стали в России.

Завод поставляет сталь, сплавы и прокат российской оборонной промышленности для производства крылатых и баллистических ракет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

Вечером 14 января появилась информация об уничтожении российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.

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