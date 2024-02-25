Российский режим не расшатается без нашей помощи, операции будут продолжаться – Буданов

Начальник ГУР МО Буданов подчеркнул, что стабильность режима в РФ для Украины и мира – угроза и реальная опасность

Кирилл Буданов (Фото: EPA)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в кулуарах форума "Украина. Год 2024" заявил, что режим в России не расшатается без украинской помощи. Он подчеркнул, что Украина будет продолжать те операции на территории РФ, которые продолжаются и сейчас.

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"Не следует верить, что режим в России расшатается естественным образом – этого не произойдет. Без нашей помощи – это абсолютно нереально", – отметил он.

Буданов подчеркнул, что стабильность режима в Российской Федерации для Украины и для мира – угроза и реальная опасность. Поэтому, считает начальник ГУР, "вполне понятно, что наличие устойчивого режима, который есть сейчас – будет постоянной опасностью для мира в будущем".

"Из этого следует очень простой вывод – мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы работаем уже и, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события на территории РФ", – отметил он.

"Мы будем продолжать те операции, которые продолжаются сейчас, наращивать их объем и темп, что во многом зависит от способности нашего ВПК, но, к счастью, он развивается достаточно мощно", – акцентировал глава ГУР.

Буданов заверил, что эти события будут продолжаться и, чем больше Россия будет вести против Украины открытую войну – тем больше различных событий будут происходить на ее территории.

"Еще раз говорю: пока будет продолжаться война у нас – будут проблемы внутри РФ", – добавил он.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

По данным УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

24 февраля СБУ и ГУР ударили по меткомбинату в Липецке. На предприятии производится сырье для компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами. Видео ударов по комбинату можно просмотреть по ссылке.

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