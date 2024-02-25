Буданов заявив, що у Росії немає ракет з Ірану. Щодо ракет з КНДР – є, але "це не масштабно"

Начальник української розвідки повідомив, що інформація про передання Іраном балістичних ракет Росії не відповідає дійсності

Кирило Буданов (Фото: Коордштаб)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що у російських окупантів немає ракет іранського виробництва.

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"Їх немає, немає. Це все не відповідає дійсності", – сказав він.

Щодо північнокорейських ракет – Буданов зазначив: "Кілька було використано, але це не масштабно".

Цього тижня кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".

Тоді ж представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

23 лютого представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.

Іран також заперечує надання балістичних ракет Росії, заявляючи, що нещодавні повідомлення є "необґрунтованими".

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