Буданов заявив, що у Росії немає ракет з Ірану. Щодо ракет з КНДР – є, але "це не масштабно"
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що у російських окупантів немає ракет іранського виробництва.
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"Їх немає, немає. Це все не відповідає дійсності", – сказав він.
Щодо північнокорейських ракет – Буданов зазначив: "Кілька було використано, але це не масштабно".
Цього тижня кілька співрозмовників Reuters повідомили агентству, що Іран нібито надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля".
Тоді ж представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.
- 23 лютого представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети.
- Іран також заперечує надання балістичних ракет Росії, заявляючи, що нещодавні повідомлення є "необґрунтованими".
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