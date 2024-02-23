Сійярто тиснув руки іранцям та підписував угоди. Про те, що Тегеран підтримує Москву, – ні слова
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook, що ввечері 22 лютого прибув до Тегерана, де зустрівся з іранським "колегою" Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном. Цей візит відбувся на тлі того, як Іран активно підтримує Росію у війні проти України.
Сійярто заявив про підписання двосторонньої угоди, яка "відкриє ще більший доступ до іранського ринку для високоякісних угорських сільськогосподарських технологій та харчових продуктів".
Він додав, що співпрацювати в умовах "санкційного тиску дуже важко, але не є чимось неможливим".
Крім того, на спільній пресконференції з Аміром-Абдоллахіаном Сійярто заявив, що відвідав Тегеран, аби запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході, яка становила б "величезну загрозу для світової безпеки".
Він наголосив, що Будапешт очікує від Тегерана "відповідальної поведінки на Близькому Сході".
Разом з тим глава угорської дипломатії не згадав, як 7 жовтня 2023 року підтримувані Іраном терористичні угруповання напали на Ізраїль, а також зовсім не торкнувся теми російсько-української війни, попри те, що Тегеран регулярно вже протягом двох років повномасштабного вторгнення надає Москві зброю.
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- 19 лютого 2024 року Китай запропонував Угорщині підтримку в питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом. Угоду підписав прем'єр Орбан та міністр закордонних справ КНР Ван Ї.
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