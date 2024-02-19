Китай домовився співпрацювати з Угорщиною у сфері безпеки

Підписано документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності й безпеки між Пекіном та Будапештом

Ван Ї та Віктор Орбан (Фото: Benko Vivien Cher/Hungarian PM'S Press Office)

Китай запропонував Угорщині підтримку в питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом. Як повідомляє Reuters, це сталося під час зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

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Ван зазначив, що такі зусилля стануть "новою родзинкою двосторонніх відносин".

Журналісти пишуть, що Китай прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі того, як Будапешт чинить опір розширенню НАТО. Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу.

У Reuters зазначають, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою КНР, оскільки зближення Будапешта та Пекіна "вже вбило клин" у колективний фронт ЄС.

Ван Ї також зустрівся з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером і вже підписав документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності й безпеки, додають журналісти.

Як заявив Орбану міністр громадської безпеки Китаю Ван Сяохун, Пекін сподівається поглибити зв'язки з Будапештом в галузі правоохоронної діяльності й безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин.

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