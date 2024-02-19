Китай и Венгрия договорились сотрудничать в сфере безопасности
Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом. Как сообщает Reuters, это произошло во время встречи венгерского премьера Виктора Орбана с министром иностранных дел КНР Ван И.
Ван отметил, что такие усилия станут "новой изюминкой двусторонних отношений".
Журналисты пишут, что Китай стремится активизировать сотрудничество с Венгрией на фоне того, как Будапешт сопротивляется расширению НАТО. Венгрия – единственная страна НАТО, не ратифицировавшая заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
В Reuters отмечают, что пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой КНР, поскольку сближение Будапешта и Пекина "уже вбило клин" в коллективный фронт ЕС.
Ван И также встретился с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером и уже подписал документы о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и безопасности, добавляют журналисты.
- Как заявил Орбану министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун, Пекин надеется углубить связи с Будапештом в области правоохранительной деятельности и безопасности, поскольку обе страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений.
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