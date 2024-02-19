Китай и Венгрия договорились сотрудничать в сфере безопасности

Подписаны документы о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и безопасности между Пекином и Будапештом

Ван И и Виктор Орбан (Фото: Benko Vivien Cher/Hungarian PM's Press Office)

Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом. Как сообщает Reuters, это произошло во время встречи венгерского премьера Виктора Орбана с министром иностранных дел КНР Ван И.

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Ван отметил, что такие усилия станут "новой изюминкой двусторонних отношений".

Журналисты пишут, что Китай стремится активизировать сотрудничество с Венгрией на фоне того, как Будапешт сопротивляется расширению НАТО. Венгрия – единственная страна НАТО, не ратифицировавшая заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

В Reuters отмечают, что пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой КНР, поскольку сближение Будапешта и Пекина "уже вбило клин" в коллективный фронт ЕС.

Ван И также встретился с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером и уже подписал документы о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и безопасности, добавляют журналисты.

Как заявил Орбану министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун, Пекин надеется углубить связи с Будапештом в области правоохранительной деятельности и безопасности, поскольку обе страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений.

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