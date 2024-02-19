Угорщина не блокуватиме 13 санкційний пакет проти Росії – Сійярто

Водночас він зазначив, що попередні пакети санкцій нашкодили економіці ЄС, а не Росії, а в самому ЄС панує "воєнний психоз"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не буде перешкоджати ухваленню Євросоюзом 13 пакету санкцій проти Росії, адже всі пункти, які "загрожували угорським інтересам" – вилучили.

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15 лютого Угорщина заблокувала ухвалення 13-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Вона не підтримала його, бо в ньому пропонуються обмеження проти компаній з Китаю

"У цій ситуації немає сенсу накладати на нього вето. Водночас я вважаю, що ЄС ухвалює неправильне рішення не лише щодо 13-го пакету, а й щодо 12 попередніх", — сказав дипломат.

Сіярто зазначив, що попередні пакети санкцій нашкодили економіці ЄС, а не Росії, а в самому ЄС панує "воєнний психоз". За його словами, "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні нібито "не завершиться військовим шляхом".

Окрім цього, очільник МЗС Угорщини сказав, що прийняттям нових санкцій ЄС намагається вислужитися перед США, ліберальними ЗМІ та неурядовими організаціями.

Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії ухвалили 18 грудня, причому без голосу Австрії, у якої є претензії до перебування Raiffeisen Bank International (RBI) у списку міжнародних спонсорів війни. Обговорення цього пакета тривало три місяці.

У січні стало відомо, що Євросоюз почав готувати 13-й пакет санкцій проти Росії, але він буде радше символічним – його готують до другої річниці повномасштабної війни, якихось суттєвих обмежень там не буде.

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