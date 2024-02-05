13-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде без заборон на імпорт – Reuters

Журналіст Йозвяк написав, що судячи із заяв, 13-й пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із візових заборон та замороження активів близько 250 осіб та організацій

Європейська комісія (Фото: EPA)

Європейська комісія не додаватиме нових заборон на імпорт у наступному пакеті санкцій проти Росії, оскільки 13-й пакет пропозицій набуває остаточної форми. Про це написало агентство Reuters із посиланням на дипломатів Європейського Союзу, які говорили на умовах анонімності. Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк назвав його "найслабшим та найнеамбітнішим".

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Агентство зазначило, що попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію – Комісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, що дозволить швидко його ухвалити. Країни-члени ЄС мають проголосувати за нові санкції одноголосно.

"Будуть сотні списків... юридичних та фізичних осіб. Жодних гучних назв компаній", – сказав один з дипломатів та зауважив, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, – також розширить список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

Співрозмовники зазначили, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет заходів, який може містити деякі нові заборони на імпорт.

Журналіст Йозвяк написав, що, судячи із заяв, 13-й пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із візових заборон та замороження активів близько 250 осіб та організацій.

"До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найнеамбітніший пакет санкцій сьогодні", – наголосив він.

Агентство зазначило, що Брюссель вважає, що залишилося небагато аспектів, щодо яких країни ЄС могли б дійти одностайної згоди, а санкції щодо російського ядерного палива та зрідженого природного газу поки що не розглядаються.

15 грудня 2023 року ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Мета пакета — запровадження додаткових заборон на імпорт та експорт Росії, боротьба з обходом санкцій та закриття лазівок.

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