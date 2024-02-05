13-й пакет санкций ЕС против России будет без запретов на импорт – Reuters

Журналист Йозвяк написал, что 13-й пакет санкций ЕС в отношении РФ будет состоять только из визовых запретов и заморозки активов

Европейская комиссия (Фото: EPA)

Европейская комиссия не будет добавлять новые запреты на импорт в следующем пакете санкций против России, поскольку 13-й пакет предложений принимает окончательную форму. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на говоривших на условиях анонимности дипломатов Европейского Союза. Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк назвал его "самым слабым и неамбициозным".

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Агентство отметило, что несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия – Комиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, что позволит быстро его принять. Страны-члены ЕС должны проголосовать за новые санкции единогласно.

"Будут сотни списков... юридических и физических лиц. Никаких громких названий компаний", – сказал один из дипломатов и отметил, что предложение Еврокомиссии, которое может поступить уже на этой неделе, – также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не смогут продавать товары двойного назначения.

Собеседники отметили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

Журналист Йозвяк написал, что, судя по заявлениям, 13-й пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов и замораживания активов около 250 человек и организаций.

"Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и самый неамбициозный пакет санкций сегодня", – подчеркнул он.

Агентство отметило, что Брюссель считает, что осталось немного аспектов, по которым страны ЕС могли бы прийти к единодушному согласию, а санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.

15 декабря 2023 года ЕС принял 12-й пакет санкций против России. Цель пакета – введение дополнительных запретов на импорт и экспорт России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.

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