Орбан: Україна на мапі там, де вона є – країна має стати буферною зоною між РФ та Європою

Угорський прем'єр вважає, що Росія "ніколи не прийме на своєму порозі такого члена ЄС і НАТО, як Україна"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що найкращий варіант для України — стати буферною зоною між Росією та Європою. Інакше, вважає він, Росія "нападатиме знову і знову". Водночас він не згодний, що Україна захистить Європу. Про це він заявив у розмові з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем під час заходу European Voices, цитує Telex.

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"Подобається це вам чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна є на мапі там, де вона є. Найкращою перспективою для неї було б бути буферною зоною між Росією і Заходом – звичайно, з гарантіями безпеки", – заявив угорський прем'єр і наголосив, що "якщо це не вдасться – Україна втратить свої землі".

"Росіяни знищуватимуть Україну знову і знову, і знову, і знову, і знову. Росія ніколи не прийме на своєму порозі такого члена ЄС і НАТО як Україна. Ніколи", – сказав він.

Орбан не згоден із тим, що Україна захистить Європу, оскільки "це не забезпечить нам, європейцям, додаткової безпеки, оскільки більшість із нас вже є членами НАТО, яке набагато сильніше за Росію. Немає ніякої небезпеки, що Росія нападе на члена НАТО".

За словами прем'єр-міністра Угорщини, Росія ніколи не прийме Україну як партнера щодо переговорів, тільки США і, можливо, Європейський Союз, "якщо ми будемо розумними".

"Найбільша небезпека для Європи – якщо угода про структуру безпеки на нашому континенті буде досягнута між Росією і Америкою, через голову Європи", – зазначив він.

У січні Орбан заявляв, що якби у 2022 році президентом США був 45-й американський президент Трамп – війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.

Також міністр закордонних справ Угорщини заявляв, що попереду ще довгий шлях до зустрічі між угорським прем'єр-міністром та президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що перед цим Україна має виконати всі умови, надані Угорщиною

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