Орбан: Украина на карте там, где она есть, страна должна быть буферной зоной между РФ и ЕС

Венгерский премьер считает, что Россия "никогда не примет на своем пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лучший вариант для Украины – стать буферной зоной между Россией и Европой. Иначе, считает он, Россия будет "нападать снова и снова". В то же время он не согласен, что Украина защитит Европу. Об этом он заявил в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем во время мероприятия European Voices, цитирует Telex.

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"Нравится это вам или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина есть на карте там, где она есть. Лучшей перспективой для нее было бы быть буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности", – заявил венгерский премьер и подчеркнул, что "если это не удастся – Украина потеряет свои земли".

"Россияне будут уничтожать Украину снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Россия никогда не примет на своем пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина. Никогда", – сказал он.

Орбан не согласен с тем, что Украина защитит Европу, поскольку "это не обеспечит нам, европейцам, дополнительной безопасности, поскольку большинство из нас уже являются членами НАТО, которое намного сильнее России. Нет никакой опасности, что Россия нападет на члена НАТО".

По словам премьер-министра Венгрии, Россия никогда не примет Украину как партнера по переговорам, только США и, возможно, Европейский Союз, "если мы будем разумными".

"Самая большая опасность для Европы – если соглашение о структуре безопасности на нашем континенте будет достигнуто между Россией и Америкой, через голову Европы", – отметил он.

В январе Орбан заявлял, что если бы в 2022 году президентом США был 45-й американский президент Трамп – войны в Европе не было бы. Он также убежден, что отношение Трампа "нормальное в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов.

Также министр иностранных дел Венгрии заявлял, что предстоит еще долгий путь ко встрече между венгерским премьер-министром и президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что перед этим Украина должна выполнить все условия, предоставленные Венгрией.

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