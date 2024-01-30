Орбан: У миру є ім'я – Дональд Трамп. Я не бачу, хто б зупинив війну, крім нього

Дональд Трамп та Віктор Орбан, 2019 рік (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що якби у 2022 році президентом США був 45-й американський президент Дональд Трамп – війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів, його цитує французька газета Le Point.

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Орбана запитали, чи чекає він імовірної перемоги Трампа на майбутніх виборах у США, адже той може стати для нього "хорошим союзником". На це угорський прем'єр заявив, що на виборах 2016 року всі очікували перемоги Гілларі Клінтон, але він тоді сказав, що Дональд Трамп "потрібен у Європі".

"Бо коли Трамп каже "Зробімо Америку великою знову" або "Америка — перш за все", це легітимізує нам "Зробімо Європу великою знову" та "Європа — перш за все"", — сказав угорський прем'єр.

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Він заявив, що таке ставлення "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів. Орбан наголосив, що якби президента США звали Трамп у лютому 2022 року, війни в Європі не було б.

"Сьогодні, крім нього, я не бачу нікого в Європі чи Америці, хто був би достатньо сильним лідером, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", – зазначив він та додав, що Трамп "був одним із найуспішніших зовнішньополітичних президентів США".

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у результаті праймериз республіканців у Нью-Гемпширі. Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Путіна та президента Зеленського.

21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав 45-го американського президента Трампа.

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