Орбан продовжує відкрито підтримувати Трампа на виборах. Його розкритикував посол США

Прессман заявив, що Орбан проводить "фантастичну зовнішню політику", яка слугує інтересам Кремля

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: EPA / JIM LO SCALZO)

Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував прем’єр-міністра країни Віктора Орбана за відкриту підтримку 45-го президента США Дональда Трампа на виборах. Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, Орбан проводить "фантастичну зовнішню політику", яка слугує інтересам Кремля і завдає шкоди єдності НАТО.

"Підхід угорського уряду до міжнародних справ ґрунтується на уявних загарбниках та уявній угорофобії", — сказав Прессман.

Він зазначив, що така риторика слугує внутрішньополітичним цілям Орбана, але зрештою це "фантазія".

Дипломат розкритикував прем'єра Угорщини за "активну участь" у виборчій кампанії США, відкриту підтримку Трампа та заклики піти у відставку президента Джо Байдена.

"Це не те, чого ми очікуємо від союзників", – заявив посол.

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловив підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування переглядатиметься щорічно.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

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