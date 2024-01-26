Орбан продолжает открыто поддерживать Трампа на выборах. Его раскритиковал посол США

Прессман заявил, что Орбан проводит "фантастическую внешнюю политику", которая служит интересам Кремля

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал премьер-министра страны Виктора Орбана за открытую поддержку 45 президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Орбан проводит "фантастическую внешнюю политику", которая служит интересам Кремля и наносит ущерб единству НАТО.

"Подход венгерского правительства к международным делам основан на воображаемых захватчиках и воображаемой венгарофобии", — сказал Прессман.

Он отметил, что такая риторика служи внутриполитическим целям Орбана, но, в конце концов, это "фантазия"

Дипломат раскритиковал премьера Венгрии за "активное участие" в избрательной кампании США, открытую поддержку Трампа и призывы уйти в отставку президента Джо Байдена.

"Это не то, чего мы ожидаем от союзников", — заявил посол.

20 декабря венгерский премьер-министр выразил поддержкуТрампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО. Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

Читайте также: Трамп начал выигрывать праймериз среди республиканцев. Кулеба: Украина не будет вмешиваться в выборы