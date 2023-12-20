Орбан закликав Трампа "продовжувати боротись". Каже, що той "потрібен світу"

Угорський прем'єр-міністр висловив підтримку Трампу після того, як суд визнав, що він не має права обіймати президентську посаду

Віктор Орбан і Дональд Трамп (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на рішення американського суду про позбавлення 45-го президента США Дональда Трампа права брати участь у виборах глави держави. Про це він написав у X (колишній Twitter).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Це фейкова новина?! Продовжуй боротися, Дональде Трампе! Ти потрібен світу!" – написав він.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

Читайте також: Вибори у США. 56% американців вважають, що Трамп поводитиметься як диктатор – опитування

Верховний суд Колорадо першим у країні визнав, що розділ 3 14-ї поправки, яка передбачає, що жодна людина, яка брала участь у повстанні чи бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду, поширюється на Трампа.

Ця постанова наказує держсекретареві штату Колорадо виключити ім'я Трампа з бюлетеня для голосування на праймеріз республіканців у цьому штаті. Однак, ця постанова не стосується загальних виборів.

2 грудня 2023 року Федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році.

ДОВІДКА. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

У квітні 2023 року угорський прем'єр назвав революції в Україні "частиною прогресивної змови" і заявив, що Трамп "запобіг би" війні РФ проти України, якби залишався в Білому домі.

У липні Трамп заявив, що якщо його переоберуть президентом, він "закінчить війну в Україні протягом 24 годин", але не надав жодних подробиць свого плану. Президент Зеленський відповів йому, що якщо говорити про припинення війни ціною України та примус її до відмови від територій, то таким чином президент США Байден міг би "закінчити війну" навіть за п'ять хвилин.

Під час передвиборчої промови у Нью-Гемпширі Трамп випадково назвав прем'єр-міністра Угорщини лідером Туреччини: дивіться відео.

Читайте також: Reuters: Якщо Трамп стане президентом, його люди знищать політику США щодо України і НАТО