Орбан призвал Трампа "продолжать сражаться". Говорит, что тот "нужен миру"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на решение американского суда о лишении 45 президента США Дональда Трампа права участвовать в выборах главы государства. Об этом он написал в X (бывший Twitter).
"Это фейковая новость?! Продолжай бороться, Дональд Трамп! Ты нужен миру!" – написал он.
Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.
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Верховный суд Колорадо первым в стране признал, что раздел 3 14-й поправки, которая предусматривает, что ни один человек, участвовавший в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность, распространяется на Трампа.
Это постановление предписывает госсекретарю штата Колорадо исключить имя Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз республиканцев в этом штате. Однако, это постановление не касается всеобщих выборов.
2 декабря 2023 года Федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.
- В апреле 2023 года венгерский премьер назвал революции в Украине "частью прогрессивного сговора" и заявил, что Трамп "предотвратил бы" войну РФ против Украины, если бы оставался в Белом доме.
- В июле Трамп заявил, что если его переизберут президентом, он "окончит войну в Украине в течение 24 часов", но не предоставил никаких подробностей своего плана. Президент Зеленский ответил ему, что если говорить о прекращении войны ценой Украины и принуждении ее к отказу от территорий, то таким образом президент США Байден мог бы "окончить войну" даже через пять минут.
- Во время предвыборной речи в Нью-Хэмпшире Трамп случайно назвал премьер-министра Венгрии лидером Турции: смотрите видео.
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