Орбан призвал Трампа "продолжать сражаться". Говорит, что тот "нужен миру"

Венгерский премьер-министр выразил поддержку Трампу после того, как суд признал, что он не имеет права занимать президентский пост

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на решение американского суда о лишении 45 президента США Дональда Трампа права участвовать в выборах главы государства. Об этом он написал в X (бывший Twitter).

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"Это фейковая новость?! Продолжай бороться, Дональд Трамп! Ты нужен миру!" – написал он.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

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Верховный суд Колорадо первым в стране признал, что раздел 3 14-й поправки, которая предусматривает, что ни один человек, участвовавший в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность, распространяется на Трампа.

Это постановление предписывает госсекретарю штата Колорадо исключить имя Трампа из бюллетеня для голосования на праймериз республиканцев в этом штате. Однако, это постановление не касается всеобщих выборов.

2 декабря 2023 года Федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году.

СПРАВКА. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

В апреле 2023 года венгерский премьер назвал революции в Украине "частью прогрессивного сговора" и заявил, что Трамп "предотвратил бы" войну РФ против Украины, если бы оставался в Белом доме.

В июле Трамп заявил, что если его переизберут президентом, он "окончит войну в Украине в течение 24 часов", но не предоставил никаких подробностей своего плана. Президент Зеленский ответил ему, что если говорить о прекращении войны ценой Украины и принуждении ее к отказу от территорий, то таким образом президент США Байден мог бы "окончить войну" даже через пять минут.

Во время предвыборной речи в Нью-Хэмпшире Трамп случайно назвал премьер-министра Венгрии лидером Турции: смотрите видео.

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