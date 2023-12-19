Вибори у США. 56% американців вважають, що Трамп поводитиметься як диктатор – опитування

Водночас 36% зі всіх виборців звинувачують демократів у тому, що ті хочуть налякати їх Трампом, називаючи його диктатором

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AMANDA SABGA)

Більша частина американців вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп поводитиметься як диктатор у разі його перемоги на виборах у 2024 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного Harvard CAPS-Harris.

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56% виборців заявили, що певною мірою згодні з твердженням про Трампа-диктатора. А 39% повністю згодні, що після обрання експрезидент поводитиметься як диктатор.

Водночас 36% зі всіх виборців звинувачують демократів в тому, що ті хочуть налякати їх Трампом, називаючи його диктатором.

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На початку грудня Трамп сказав, що "не буде диктатором, окрім першого дня", якщо переможе на виборах 2024 року і повернеться до Білого дому.

"Я хочу закрити кордон і бурити, бурити, бурити. В іншому я не диктатор", – сказав Трамп.

Водночас низка офіційних осіб США вважає, що після імовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це – превентивні заходи, що ґрунтуються на занепокоєннях Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.

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