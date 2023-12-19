Выборы в США. 56% американцев думают, что Трамп будет вести себя как диктатор – опрос

В то же время 36% всех избирателей обвиняют демократов в том, что те хотят напугать их Трампом, называя его диктатором

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AMANDA SABGA)

Большая часть американцев считает, что 45 президент США Дональд Трамп будет вести себя как диктатор в случае его победы на выборах в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard CAPS-Harris.

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56% избирателей заявили, что в определенной степени согласны с утверждением о Трампе-диктаторе. При этом 39% полностью согласны, что после избрания экс-президент будет вести себя как диктатор.

В то же время 36% всех избирателей обвиняют демократов в том, что те хотят напугать их Трампом, называя его диктатором.

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В начале декабря Трамп сказал, что "не будет диктатором, кроме первого дня", если победит на выборах 2024 года и вернется в Белый дом.

"Я хочу закрыть границу и бурить, бурить, бурить. В остальном я не диктатор", – сказал Трамп.

В то же время, ряд официальных лиц США считает, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это – превентивные меры, основанные на беспокойствах Соединенных Штатов и их европейских союзников по поводу гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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