Команда Трампа вважає, що збере підтримку для висунення у президенти до березня – Reuters

Високопоставлений представник штабу Трампа заявив, що до 19 березня експрезидент може отримати підтримку 1 478 делегатів і цього буде достатньо

Фото: ЕРА/AMANDA SABGA

Команда 45-го президента США Дональда Трампа розраховує, що він може офіційно отримати номінацію кандидата у президенти від Республіканської партії до 19 березня. Про це повідомляє Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Високопоставлений представник кампанії Трампа, з яким журналісти поспілкувалися на умовах анонімності, заявив, що до 19 березня експрезидент може отримати підтримку 1 478 делегатів.

За словами співрозмовника Reuters, цього буде "цілком достатньо" для того, щоб отримати більшість з 2429 делегатів, які обиратимуть кандидата на Національному з'їзді Республіканської партії, що відбудеться в липні в Мілуокі.

Під час останніх республіканських президентських праймериз у 2016 році Трамп формально набрав необхідну кількість делегатів, щоб отримати номінацію, лише наприкінці травня.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.

Читайте також: Reuters: Якщо Трамп стане президентом, його люди знищать політику США щодо України і НАТО