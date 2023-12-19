Команда Трампа вважає, що збере підтримку для висунення у президенти до березня – Reuters
Команда 45-го президента США Дональда Трампа розраховує, що він може офіційно отримати номінацію кандидата у президенти від Республіканської партії до 19 березня. Про це повідомляє Reuters.
Високопоставлений представник кампанії Трампа, з яким журналісти поспілкувалися на умовах анонімності, заявив, що до 19 березня експрезидент може отримати підтримку 1 478 делегатів.
За словами співрозмовника Reuters, цього буде "цілком достатньо" для того, щоб отримати більшість з 2429 делегатів, які обиратимуть кандидата на Національному з'їзді Республіканської партії, що відбудеться в липні в Мілуокі.
Під час останніх республіканських президентських праймериз у 2016 році Трамп формально набрав необхідну кількість делегатів, щоб отримати номінацію, лише наприкінці травня.
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