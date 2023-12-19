Штаб Трампа считает, что соберет поддержку для выдвижения в президенты до марта – Reuters

Высокопоставленный представитель штаба Трампа заявил, что до 19 марта экс-президент может получить поддержку 1478 делегатов и этого будет достаточно

Фото: ЕРА/AMANDA SABGA

Команда 45 президента США Дональда Трампа рассчитывает, что может официально получить номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии до 19 марта. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Высокопоставленный представитель кампании Трампа, с которым журналисты пообщались на условиях анонимности, заявил, что до 19 марта экс-президент может получить поддержку 1478 делегатов.

По словам собеседника Reuters, этого будет "вполне достаточно" для того, чтобы получить большинство из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата на Национальном съезде Республиканской партии, который состоится в июле в Милуоки.

Во время последних республиканских президентских праймериз в 2016 году Трамп формально набрал необходимое количество делегатов, чтобы получить номинацию, только в конце мая.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

Читайте также: Reuters: Если Трамп станет президентом, его люди уничтожат политику США по Украине и НАТО