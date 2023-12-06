Трамп заявив, що не буде диктатором, "крім першого дня", якщо переможе на виборах 2024 року
45-й президент США Дональд Трамп заявив, що "не буде диктатором, окрім першого дня", якщо переможе на виборах 2024 року і повернеться до Білого дому. Про це він повідомив в ефірі каналу Fox News.
За його словами, він стане диктатором "тільки першого дня" свого потенційного другого терміну — йдеться про закриття кордону з Мексикою і збільшення видобутку нафти.
"Я хочу закрити кордон і бурити, бурити, бурити. В іншому я не диктатор", – сказав Трамп.
Він знову почав звертати увагу на вік чинного президента США Джо Байдена та його стан здоров'я (Байдену — 81 рік, Трампу — 77).
"Особисто я не думаю, що він витримає це фізично. Подумки я б сказав, що він, можливо, так само поганий, а може, і гірший", — заявив 45-й глава Білого дому.
- 8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.
- Байден каже, що балотувався вдруге, лише щоб Трамп не очолив США.
- У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.
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