Трамп сказал, что хочет "закрыть границу и бурить, бурить, бурить", но заявил, что не является диктатором

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что "не будет диктатором, кроме первого дня", если победит на выборах 2024 года и вернется в Белый дом. Об этом он сообщил в эфире канала Fox News.

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По его словам, он станет диктатором "только в первый день" своего потенциального второго срока — речь идет о закрытии границы с Мексикой и увеличении добычи нефти.

"Я хочу закрыть границу и бурить, бурить, бурить. В остальном я не диктатор", — сказал Трамп.

Он снова начал обращать внимание на возраст действующего президента США Джо Байдена и его состояние здоровья (Байдену — 81 год, Трампу — 77).

"Лично я не думаю, что он выдержит это физически. Мысленно я бы сказал, что он, возможно, так же плох, а может быть, и хуже", — заявил 45-й глава Белого дома.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, только чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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