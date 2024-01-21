Губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії й підтримав 45-того американського президента Дональда Трампа. Про це він заявив у X (раніше Twitter).

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Він заявив, що для нього "очевидно, що більшість республіканських виборців на первинних виборах хочуть дати Трампу ще один шанс".

"Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років, перепакованої форми перегрітого корпоративізму, яку представляє Ніккі Гейлі", – сказав Десантіс.

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Також він процитував слова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля про те, що "успіх не є остаточним, невдача не є фатальною: важлива мужність продовжувати".

Зняття кандидатури Десантіса напередодні праймеріз у Нью-Гемпширі відбулося після результату на партійних зборах в Айові, де він, за даними AP, посів друге місце, але відстав від Трампа з великим відривом. У Нью-Гемпширі він значно відстав від колишнього губернатора Південної Кароліни Гейлі та Трампа.

Результати партійних зборів (Скриншот: AP)

У вересні 2023-го Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це нібито "не в інтересах безпеки США".

У листопаді конкурентка Десантіса Ніккі Гейлі заявила, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

11 січня президент Зеленський під час прокоментував обурення республіканця Рона Десантіса, що гроші Штатів нібито пішли на зарплати українським чиновникам і виплати пенсіонерам та запропонував йому змінити позицію і виділяти кошти на українських військовослужбовців.

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