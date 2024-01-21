Республиканец Десантис снял свою кандидатуру с выборов в США и поддержал Трампа – видео
Губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в X (ранее Twitter).
Он заявил, что для него "очевидно, что большинство республиканских избирателей на первичных выборах хотят дать Трампу еще один шанс".
"Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет, перепакованной форме перегретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли", – сказал Десантис.
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Также он процитировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о том, что "успех не является окончательным, неудача не является фатальной: важно мужество продолжать".
Снятие кандидатуры Десантиса накануне праймериз в Нью-Гэмпшире произошло после результата на партийном собрании в Айове, где он, по данным AP, занял второе место, но отстал от Трампа с большим отрывом. В Нью-Гэмпшире он значительно отстал от бывшего губернатора Южной Каролины Гейли и Трампа.
- В сентябре 2023-го Десантис выступил против членства Украины в НАТО, заявив, что это якобы "не в интересах безопасности США".
- В ноябре конкурентка Десантиса Никки Гейли заявила, что Владимир Путин и Си Цзиньпин "пускают слюну" от идеи, что противник военной помощи союзникам и изоляционист станет президентом США.
- 11 января президент Зеленский во время прокомментировал возмущение республиканца Рона Десантиса, что деньги Штатов якобы пошли на зарплаты украинским чиновникам и выплаты пенсионерам и предложил ему изменить позицию и выделять средства на украинских военнослужащих.
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