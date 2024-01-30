Столтенберг прибув до США. Має виступити перед союзниками Трампа заради допомоги Україні

Крім того, генсек НАТО має зустрітися зі спікером Палати представників та іншими членами Конгресу

Фото: Єнс Столтенберг/X

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом у Вашингтон, де вже зустрівся з міністром оборони США Остіном Ллойдом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником президента з національної безпеки Джейком Салліваном. Про це він повідомив у X.

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"Приємно повернутися у Вашингтон, де ми готуємось до саміту НАТО, який відбудеться тут у липні. Ми ухвалимо важливі рішення щодо підтримки України, подальшого посилення та НАТО, а також нашої відповіді на посилення геополітичної конкуренції", – написав він.

Журналісти Politico з посиланням на слова очільника Альянсу пишуть, що сьогодні, 30 січня, Столтенберг має відвідати американський Конгрес і зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером демократичної меншості у Палаті Хакімом Джеффрісом, лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та іншими представниками обидвох партій.

31 січня виступить із промовою у консервативному аналітичному центрі The Heritage Foundation, тісно пов'язаному з 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Видання наголошує, що візит відбудеться на тлі затримки ухвалення додаткового фінансування для України. Трамп та його союзники тиснуть на республіканців, щоб ті відхилили пакет допомоги, поки "не буде отримано все" щодо безпеки американсько-мексиканського кордону.

Пізніше цього тижня генсек НАТО вирушить на ракетний завод Lockheed Martin у штаті Алабама, де, ймовірно, повторить аргумент президента Джо Байдена про те, що робочі місця в американському оборонному комплексі напряму залежать від допомоги США Києву.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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