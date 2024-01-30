Столтенберг прибыл в США. Должен выступить перед союзниками Трампа ради помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны США Остином Ллойдом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом он сообщил в X.
"Приятно вернуться в Вашингтон, где мы готовимся к саммиту НАТО, который состоится здесь в июле. Мы примем важные решения по поддержке Украины, дальнейшему усилению и НАТО, а также нашему ответу на усиление геополитической конкуренции", – написал он.
Журналисты Politico со ссылкой на слова главы Альянса пишут, что сегодня, 30 января, Столтенберг должен посетить американский Конгресс и встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического меньшинства в Палате Хакимом Джеффрисом, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнелом и другими представителями обеих партий.
31 января выступит с речью в консервативном аналитическом центре The Heritage Foundation, тесно связанном с 45 президентом США Дональдом Трампом.
Издание отмечает, что визит состоится на фоне задержки принятия дополнительного финансирования для Украины. Трамп и его союзники давят на республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи, пока "не будет получено все" по безопасности американо-мексиканской границы.
Позже на этой неделе генсек НАТО отправится на ракетный завод Lockheed Martin в штате Алабама, где предположительно повторит аргумент президента Джо Байдена о том, что рабочие места в американском оборонном комплексе напрямую зависят от помощи США Киеву.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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