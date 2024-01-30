Столтенберг прибыл в США. Должен выступить перед союзниками Трампа ради помощи Украине

Кроме того, генсек НАТО должен встретиться со спикером Палаты представителей и другими членами Конгресса

Фото: Йенс Столтенберг/X

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны США Остином Ллойдом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом он сообщил в X.

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"Приятно вернуться в Вашингтон, где мы готовимся к саммиту НАТО, который состоится здесь в июле. Мы примем важные решения по поддержке Украины, дальнейшему усилению и НАТО, а также нашему ответу на усиление геополитической конкуренции", – написал он.

Журналисты Politico со ссылкой на слова главы Альянса пишут, что сегодня, 30 января, Столтенберг должен посетить американский Конгресс и встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического меньшинства в Палате Хакимом Джеффрисом, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнелом и другими представителями обеих партий.

31 января выступит с речью в консервативном аналитическом центре The Heritage Foundation, тесно связанном с 45 президентом США Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что визит состоится на фоне задержки принятия дополнительного финансирования для Украины. Трамп и его союзники давят на республиканцев, чтобы те отклонили пакет помощи, пока "не будет получено все" по безопасности американо-мексиканской границы.

Позже на этой неделе генсек НАТО отправится на ракетный завод Lockheed Martin в штате Алабама, где предположительно повторит аргумент президента Джо Байдена о том, что рабочие места в американском оборонном комплексе напрямую зависят от помощи США Киеву.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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