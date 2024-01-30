Орбан: У мира есть имя – Дональд Трамп. Я не вижу, кто бы остановил войну, кроме него

Дональд Трамп и Виктор Орбан, 2019 год (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что если бы в 2022 году президентом США был 45-й американский президент Дональд Трамп – войны в Европе не было бы. Он также считает, что отношение Трампа "нормально в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов, его цитирует французская газета Le Point.

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Орбана спросили, ожидает ли он вероятной победы Трампа на предстоящих выборах в США, ведь он может стать для него "хорошим союзником". Венгерский премьер заявил, что на выборах 2016 года все ожидали победы Хиллари Клинтон, но он тогда сказал, что Дональд Трамп "нужен в Европе".

"Так как Трамп говорит "Сделаем Америку великой снова" или "Америка — прежде всего", это легитимизирует нам "Сделаем Европу великой снова" и "Европа — прежде всего"", — сказал венгерский премьер.

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Он заявил, что такое отношение "нормально в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов. Орбан подчеркнул, что если бы президента США звали Трамп в феврале 2022 года, войны в Европе не было бы.

"Сегодня, кроме него, я не вижу никого в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – отметил он и добавил, что Трамп "был одним из самых успешных внешнеполитических президентов США".

20 декабря венгерский премьер-министр выражал поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Путина и президента Зеленского.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал 45-го американского президента Трампа.

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