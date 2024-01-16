Вівек Рамасвамі вибув із президентських перегонів у США, Трамп виграв праймеріз в Айові

Він заявив, що підтримає Дональда Трампа на майбутніх виборах

Вівек Рамасвамі (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів, заявивши, що підтримає експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з попередніми результатами голосування, Трамп лідирує серед претендентів у кандидати на пост президента від Республіканської партії на первинних виборах в Айові після завершення підрахунку майже в 50% округів.

Друге місце поки що посідає губернатор Флориди Рон Десантіс. Трійку лідерів замикає колишня постпредка при ООН Ніккі Гейлі.

Після рішення про вихід з праймериз Рамасвамі заявив про підтримку Трампа на майбутніх президентських виборах.

"Він отримає мою повну підтримку", – сказав він.

25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни справді буде кращим для України".

28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

9 листопада Рамасвамі назвав президента Зеленського "нацистом".

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