Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Он заявил, что поддержит Дональда Трампа на предстоящих выборах

Вивек Рамасвами (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки, заявив, что поддержит экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов.

Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постпред при ООН Никки Гейли.

После решения о выходе из праймериз Рамасвами заявил о поддержке Трампа на предстоящих президентских выборах.

"Он получит мою полную поддержку", – сказал он.

25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".

28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также блокирует вступление Киева в НАТО.

9 ноября Рамасвами назвал президента Зеленского "нацистом".

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