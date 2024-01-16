Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки, заявив, что поддержит экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов.
Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. Тройку лидеров замыкает бывший постпред при ООН Никки Гейли.
После решения о выходе из праймериз Рамасвами заявил о поддержке Трампа на предстоящих президентских выборах.
"Он получит мою полную поддержку", – сказал он.
- 25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".
- 28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также блокирует вступление Киева в НАТО.
- 9 ноября Рамасвами назвал президента Зеленского "нацистом".
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