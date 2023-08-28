Один из конкурентов Трампа заявил, что признает право РФ на оккупированные территории

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами представил внешнеполитическую платформу, заявив, что в случае избрания президентом признает право России на оккупированные ею территории Украины. Об этом сообщает The Hill.

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Рамасвами сказал, что планирует посетить Москву в качестве президента в 2025 году, чтобы обсудить условия прекращения войны между Россией и Украиной.

Он заявил, что "примет" контроль России над территориями, которые захватили ее войска, и пообещает не допустить вступления Украины в НАТО в обмен на прекращение Россией военного союза с Китаем.

Рамасвами заявил, что отменит санкции, введенные против России, и вернет ее на мировой рынок.

Он утверждает, что необходимо установить ограниченную границу НАТО без дальнейшего расширения и что европейские члены должны увеличить свои расходы на оборону.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

25 августа Рамасвами выступил против помощи Украине, так как это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны на самом деле будет лучшим для Украины".

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