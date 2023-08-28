Один из конкурентов Трампа заявил, что признает право РФ на оккупированные территории
Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами представил внешнеполитическую платформу, заявив, что в случае избрания президентом признает право России на оккупированные ею территории Украины. Об этом сообщает The Hill.
Рамасвами сказал, что планирует посетить Москву в качестве президента в 2025 году, чтобы обсудить условия прекращения войны между Россией и Украиной.
Он заявил, что "примет" контроль России над территориями, которые захватили ее войска, и пообещает не допустить вступления Украины в НАТО в обмен на прекращение Россией военного союза с Китаем.
Рамасвами заявил, что отменит санкции, введенные против России, и вернет ее на мировой рынок.
Он утверждает, что необходимо установить ограниченную границу НАТО без дальнейшего расширения и что европейские члены должны увеличить свои расходы на оборону.
- 25 августа Рамасвами выступил против помощи Украине, так как это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны на самом деле будет лучшим для Украины".
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