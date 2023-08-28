Один з конкурентів Трампа заявив, що визнає право РФ на окуповані території

Один з можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі представив зовнішньополітичну платформу, заявивши, що у разі обрання президентом визнає право Росії на окуповані нею території України. Про це повідомляє The Hill.

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Рамасвамі сказав, що планує відвідати Москву як президент у 2025 році, щоб обговорити умови припинення війни між Росією та Україною.

Він заявив, що "прийме" контроль Росії над територіями, що захопили її війська, та пообіцяє не допустити вступ України до НАТО в обмін на припинення Росією військового союзу з Китаєм.

Рамасвамі заявив, що скасує санкції, запроваджені проти Росії, й поверне її на світовий ринок.

Він стверджує, що необхідно встановити обмежений кордон НАТО без подальшого розширення та що європейські члени мають збільшити свої витрати на оборону.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

25 серпня Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".

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