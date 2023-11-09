Кандидат у президенти США назвав Зеленського "нацистом". Штаб почав виправдовуватися — відео

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".

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Під час чергового раунду дебатів кандидатів від республіканців Рамасвамі сказав, що Україна "не є взірцем демократії".

"Вони погрожують не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. А ще вони прославляють нациста у своїх лавах – коміка у штанах-карго, чоловіка, на ім'я Зеленський – це не демократично", — сказав Рамасвамі.

Заява політика викликала шквал критики в мережі, оскільки Зеленський має єврейське походження, а його родичі загинули під час Голокосту.

Прессекретар Рамасвамі Тріша Маклафлін пізніше заявила, що він не називав Зеленського нацистом, а мав на увазі візит глави держави до парламенту Канади у вересні, куди запросили 98-річного українця Ярослава Гуньку, який воював у дивізії СС "Галичина".

"Він говорив швидко, і його слова були нерівними", — визнала вона.

ДОВІДКА. Після Другої світової довгі роки звучали звинувачення у скоєнні "воєнних злочинів" бійцями дивізії "Галичина", зокрема проти поляків та євреїв. Особливо активно ці звинувачення й досі звучать у РФ. На вимогу Центру Візенталя й деяких членів парламенту Канади у 1986 році було створено урядову комісію (Комісію Дешена), яка мала розслідувати факти приховування військових злочинців у Канаді, у тому числі колишніх воїнів дивізії. Після вивчення архівних матеріалів і допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 року визнала, що не існувало доказів скоєння злочинів дивізією "Галичина", членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді, а також не існувало підстав для позбавлення громадянства або переслідування ветеранів дивізії у Канаді.



Нюрнберзький процес 1945-1946 років також не знайшов доказів скоєння дивізією воєнних злочинів. Згадки про дивізію немає в обвинувальному акті й жодного воїна "Галичини" засуджено не було.

25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни справді буде кращим для України".

28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

Речник парламенту Канади оголосив про відставку після скандалу з ветераном СС "Галичина".

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