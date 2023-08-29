Рамасвамі захотів віддати Путіну захоплені території України. Експерти пояснили причину

Один із можливих кандидатів у президенти США від республіканців Вівек Рамасвамі захотів віддати Росії окуповані території України. LIGA.net розбиралась у причинах подібної риторики політика, поговоривши з аналітиками-міжнародниками.

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Раніше Рамасвамі заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані нею території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

Директор програми "Північна Америка" у Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв заявив, що Рамасвамі робить усе, щоб стати заміною 45-го президента США Дональда Трампа у Республіканській партії.

"Показує себе як успішний бізнесмен, але в іншому секторі. Він намагається апелювати до базових трампівських тем. Наприклад, що Вашингтон — це прогниле болото, ми повинні його висушити, ми повинні врятувати Америку. "Зробити Америку знову великою" він не говорив, але логіка наративу йде до цього. Він взагалі мало розуміється у зовнішній політиці та намагається від цієї політики активно відходити", — сказав Краєв.

Аналітик зазначив, що головна теза Рамасвамі у зовнішній політиці — це "давайте менше цим займатися, тому що це — гроші, які йдуть не на Америку, а незрозуміло куди й навіщо".

"І, відповідно, звідси народжується цей наратив про те, що Україну не варто активно фінансувати, росіяни ще нічого не починали, вони в повній силі, тому думаймо про те, як нам зберегти більше американських грошей", — каже експерт.

Тобто Рамасвамі повністю відтворює риторику аудиторії Трампа, вважає Краєв.

"І зараз на тлі того, як у Трампа дедалі більше звинувачень і менше шансів взяти участь у виборах, Рамасвамі починає займати хоч якусь нішу", — резюмував він.

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Глава Інституту американістики Владислав Фарапонов заявив, що Рамасвамі використовує свій бекграунд мігранта і намагається одночасно себе позиціювати як представника і середнього класу, і бізнесу — це типово для електорату республіканців.

"Він досить радикальний у своїй деякій риториці, плюс вона дуже схожа на Трампа. У мене склалося враження, що він розраховує на серйозну співпрацю з Трампом. Тому що він відверто сказав, що Трамп був найкращим президентом XXI століття", — сказав аналітик.

Він зазначив, що Рамасвамі не хоче звертати уваги на кримінальні справи проти Трампа чи штурм Капітолія у січні 2021 року, що є "серйозним показником вагомої лояльності до Трампа".

"У мене сталося враження, що він розраховує зблизитися з Трампом якщо не в політиці, то в бізнесі. Тобто якщо в політиці не вийде або якщо Трамп перемагає на праймеріз, бере участь у національних виборах, то, будь ласка, він уже є готовим кандидатом на посаду в його адміністрації", — вважає Фарапонов.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні — це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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