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Рамасвами захотел отдать Путину захваченные территории Украины. Эксперты объяснили причину

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 10:29
Рамасвами захотел отдать Путину захваченные территории Украины. Эксперты объяснили причину - Фото
Рон Десантис и Вивек Рамасвами (Фото: EPA)

Один из возможных кандидатов в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами захотел отдать России оккупированные территории Украины. LIGA.net разбиралась в причинах подобной риторики политика, поговорив с аналитиками-международниками. 

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Ранее Рамасвами заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные ею территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО. 

Директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев заявил, что Рамасвами делает все, чтобы стать заменой 45-го президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. 

"Показывает себя как успешный бизнесмен, но в другом секторе. Он пытается апеллировать к базовым трамповским темам. Например, что Вашингтон — это прогнившее болото, мы должны его высушить, мы должны спасти Америку. "Сделать Америку снова великой" он не говорил, но логика нарратива идет к этому. Он вообще мало понимает во внешней политике и пытается от этой политики активно отходить", — сказал Краев.

Аналитик отметил, что главный тезис Рамасвами во внешней политике — это "давайте меньше этим заниматься, потому что это — деньги, которые идут не на Америку, а непонятно куда и зачем". 

"И, соответственно, отсюда и рождается этот нарратив о том, что Украину не стоит активно финансировать, россияне еще ничего не начинали, они в полной силе, поэтому давайте думать, как нам сохранить больше американских денег", — говорит эксперт.

То есть Рамасвами полностью воспроизводит риторику аудитории Трампа, считает Краев. 

"И сейчас на фоне того, как у Трампа все больше обвинений и все меньше шансов поучаствовать в выборах, Рамасвами начинает занимать хоть какую-то нишу", — резюмировал он.

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Глава "Института американистики" Владислав Фарапонов заявил, что Рамасвами использует свой бэкграунд мигранта и пытается одновременно себя позиционировать как представителя и среднего класса, и бизнеса — это типично для электората республиканцев. 

"Он достаточно радикален в своей некоторой риторике, плюс она очень похожа на Трампа. У меня создалось впечатление, что он рассчитывает на серьезное сотрудничество с Трампом. Потому что он откровенно сказал, что Трамп был лучшим президентом XXI века", — сказал аналитик.

Он указал, что Рамасвами не хочет обращать внимания на уголовные дела против Трампа или штурм Капитолия в январе 2021 года, что является "серьезным показателем весомой лояльности к Трампу".  

"У меня сложилось впечатление, что он рассчитывает сблизиться с Трампом если не в политике, то в бизнесе. То есть если в политике не получится или если Трамп побеждает на праймериз, участвует в национальных выборах, то, пожалуйста, он уже готовый кандидат на должность в его администрации", — считает Фарапонов. 

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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