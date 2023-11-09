Кандидат в президенты США назвал Зеленского "нацистом". Штаб начал оправдываться — видео
Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и нарвался на волну критики. В его штабе заявили, что он "имел в виду другое".
Во время очередного раунда дебатов кандидатов от республиканцев Рамасвами сказал, что Украина "не является образцом демократии".
"Они угрожают не проводить выборы в этом году, если США не выделят больше денег. Это недемократично. А еще они прославляют нациста в своих рядах – комика в штанах-карго, мужчину по имени Зеленский – это не демократично", — сказал Рамасвами.
Заявление политика вызвало шквал критики в сети, так как Зеленский имеет еврейское происхождение, а его родственники погибли во время Холокоста.
Пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин позже заявила, что он не называл Зеленского нацистом, а имел в виду визит главы государства в парламент Канады в сентябре, куда пригласили 98-летнего украинца Ярослава Гуньку, который воевал в дивизии СС "Галичина".
"Он говорил быстро и его слова были неровными", — признала она.
Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов тоже не нашел доказательств совершения дивизией военных преступлений. Упоминания о дивизии нет в обвинительном акте и ни один воин "Галичины" осужден не был.
- 25 августа 2023 года Рамасвами выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".
- 28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также заблокирует вступление Киева в НАТО.
- Спикер парламента Канады объявил об отставке после скандала с ветераном СС "Галичина".
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