Спикер парламента Канады объявил об отставке после скандала с ветераном СС "Галичина"
В Канаде депутат-либерал Энтони Рота заявил, что уходит с поста спикера палаты общин. Об этом он объявил 26 сентября после недавнего скандала с приглашением в парламент украинского ветерана, сражавшегося в составе дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CBC.
В пятницу, 22 сентября, в день визита в Канаду президента Владимира Зеленского, Рота пригласил в парламент, где выступал с обращением украинский лидер, 98-летнего ветерана Ярослава Гунько.
На выходных выяснилось, что Гунько входил в состав Первой украинской дивизии, также известной как дивизия Ваффен-СС "Галичина".
Это вызвало волну возмущений среди некоторых парламентариев и представителей властей Канады.
"То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это стало позором для палаты представителей и канадцев", – заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
26 сентября Рота заявил: "Эта палата стоит выше любого из нас. Поэтому я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление по поводу моей ошибки".
Он сказал, что "общественное признание", которым он наделил Гунько, "причинило боль отдельным людям и общинам", включая евреев, поляков и "других людей, переживших нацистские зверства".
Канадский парламент аплодирует украинскому ветерану Гунько 22 сентября:
Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов тоже не нашел доказательств совершения дивизией военных преступлений. Упоминания о дивизии нет в обвинительном акте и ни один воин "Галичины" осужден не был.
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