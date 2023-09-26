Спикер парламента Канады объявил об отставке после скандала с ветераном СС "Галичина"

В Канаде депутат-либерал Энтони Рота заявил, что уходит с поста спикера палаты общин. Об этом он объявил 26 сентября после недавнего скандала с приглашением в парламент украинского ветерана, сражавшегося в составе дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CBC.

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В пятницу, 22 сентября, в день визита в Канаду президента Владимира Зеленского, Рота пригласил в парламент, где выступал с обращением украинский лидер, 98-летнего ветерана Ярослава Гунько.

На выходных выяснилось, что Гунько входил в состав Первой украинской дивизии, также известной как дивизия Ваффен-СС "Галичина".

Это вызвало волну возмущений среди некоторых парламентариев и представителей властей Канады.

"То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это стало позором для палаты представителей и канадцев", – заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

26 сентября Рота заявил: "Эта палата стоит выше любого из нас. Поэтому я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление по поводу моей ошибки".

Он сказал, что "общественное признание", которым он наделил Гунько, "причинило боль отдельным людям и общинам", включая евреев, поляков и "других людей, переживших нацистские зверства".

Канадский парламент аплодирует украинскому ветерану Гунько 22 сентября:

СПРАВКА. После Второй мировой долгие годы звучали обвинения в совершении "военных преступлений" воинами дивизии, в частности против поляков и евреев. Особенно активно эти обвинения до сих пор звучат в РФ. По требованию Центра Визенталя и некоторых членов парламента Канады в 1986 году была создана правительственная комиссия (Комиссия Дешена), которая должна была расследовать факты укрывательства военных преступников в Канаде, в том числе бывших воинов дивизии. После изучения архивных материалов и допроса свидетелей комиссия в своем официальном решении от 1987 года признала, что не существовало доказательств совершения преступлений дивизией "Галичина", членство в дивизии не могло быть основанием для судебного преследования в Канаде, а также не существовало оснований для лишения гражданства или преследования ветеранов дивизии в Канаде.



Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов тоже не нашел доказательств совершения дивизией военных преступлений. Упоминания о дивизии нет в обвинительном акте и ни один воин "Галичины" осужден не был.

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