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Спікер парламенту Канади оголосив про відставку після скандалу із ветераном СС "Галичина"

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 23:03
Спікер парламенту Канади оголосив про відставку після скандалу із ветераном СС
Ентоні Рота біля Трюдо (Фото - Anthony Rota, Facebook)

У Канаді депутат-ліберал Ентоні Рота заявив, що йде з посади спікера палати громад. Про це він оголосив 26 вересня після нещодавнього скандалу із запрошенням до парламенту українського ветерана, який воював у складі дивізії СС "Галичина" під час Другої світової війни. Про це повідомляє CBC.

У п'ятницю, 22 вересня, у день візиту до Канади президента Володимира Зеленського, Рота запросив до парламенту, де виступав зі зверненням український лідер, 98-річного ветерана Ярослава Гунька.

На вихідних з'ясувалося, що Гунько входив до складу Першої української дивізії, також відомої як дивізія Ваффен-СС "Галичина".

Це викликало хвилю обурень серед деяких парламентарів та представників влади Канади.

"Те, що сталося в п'ятницю, є абсолютно неприйнятним. Це стало ганьбою для палати представників і канадців", – заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

26 вересня Рота заявив: "Ця палата стоїть вище за будь-якого з нас. Тому я повинен піти з поста вашого спікера. Я ще раз висловлюю свій глибокий жаль із приводу моєї помилки".

Він сказав, що "громадське визнання", яким він наділив Гунька, "завдало болю окремим людям та громадам", включно з євреями, поляками та "іншими людьми, які пережили нацистські звірства".

Канадський парламент аплодує українському ветерану Гуньку 22 вересня:

ДОВІДКА. Після Другої світової довгі роки звучали звинувачення у скоєнні "воєнних злочинів" воїнами дивізії, зокрема проти поляків та євреїв. Особливо активно ці звинувачення й досі лунають у РФ. На вимогу Центру Візенталя та деяких членів парламенту Канади у 1986 році було створено урядову комісію (Комісію Дешена), яка мала розслідувати факти приховування воєнних злочинців у Канаді, зокрема колишніх воїнів дивізії. Після вивчення архівних матеріалів та допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від 1987 року визнала, що не існувало доказів скоєння злочинів дивізією "Галичина", членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді, а також не існувало підстав для позбавлення громадянства або переслідування дивізії ветеранів у Канаді.

Нюрнберзький процес 1945-1946 років також не знайшов доказів скоєння дивізією воєнних злочинів. Згадки про дивізію немає в обвинувальному акті і жодного воїна "Галичини" засуджено не було.

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Оксана Житнюк
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