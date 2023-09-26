Спікер парламенту Канади оголосив про відставку після скандалу із ветераном СС "Галичина"
У Канаді депутат-ліберал Ентоні Рота заявив, що йде з посади спікера палати громад. Про це він оголосив 26 вересня після нещодавнього скандалу із запрошенням до парламенту українського ветерана, який воював у складі дивізії СС "Галичина" під час Другої світової війни. Про це повідомляє CBC.
У п'ятницю, 22 вересня, у день візиту до Канади президента Володимира Зеленського, Рота запросив до парламенту, де виступав зі зверненням український лідер, 98-річного ветерана Ярослава Гунька.
На вихідних з'ясувалося, що Гунько входив до складу Першої української дивізії, також відомої як дивізія Ваффен-СС "Галичина".
Це викликало хвилю обурень серед деяких парламентарів та представників влади Канади.
"Те, що сталося в п'ятницю, є абсолютно неприйнятним. Це стало ганьбою для палати представників і канадців", – заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
26 вересня Рота заявив: "Ця палата стоїть вище за будь-якого з нас. Тому я повинен піти з поста вашого спікера. Я ще раз висловлюю свій глибокий жаль із приводу моєї помилки".
Він сказав, що "громадське визнання", яким він наділив Гунька, "завдало болю окремим людям та громадам", включно з євреями, поляками та "іншими людьми, які пережили нацистські звірства".
Канадський парламент аплодує українському ветерану Гуньку 22 вересня:
Нюрнберзький процес 1945-1946 років також не знайшов доказів скоєння дивізією воєнних злочинів. Згадки про дивізію немає в обвинувальному акті і жодного воїна "Галичини" засуджено не було.
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