Трамп виграв праймериз у Нью-Гемпширі. Байден: На карту поставлено всю нашу демократію

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, перед цим він здобув перемогу в Айові. Про це повідомляє CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує із 54,4% голосів, його конкурентка Ніккі Гейлі набрала 43,6%.

У передвиборчому штабі Гейлі дали зрозуміти, що вона не збирається зніматися з гонки – керівниця її кампанії Бетсі Анкні заявила, що вони "нікуди не дінуться".

"Ви знаєте, ми виграли Нью-Гемпшир три рази, тепер уже три. Ми виграємо щоразу. Ми виграємо попередні вибори. Ми виграємо генерали. Ми виграли їх, і для мене це дуже, дуже особливе місце", – сказав Трамп після перемоги у штаті.

Президент США Джо Байден заявив, що Трамп буде кандидатом від республіканців.

"І я хочу сказати країні, що ставки не можуть бути вищими. Наша демократія. Наші особисті свободи — від права вибору до права голосу. Наша економіка, в якій спостерігається найсильніше відновлення у світі з часів COVID. На карту поставлено все", — наголосив голова Білого дому.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

Читайте також: Трамп почав вигравати праймериз серед республіканців. Кулеба: Україна не втручатиметься у вибори