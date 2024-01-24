Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире. Байден: На карту поставлена вся наша демократия

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, перед этим он одержал победу в Айове. Об этом сообщает CNN.

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После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов, его конкурентка Никки Хейли набрала 43,6%.

В предвыборном штабе Хейли дали понять, что она не собирается сниматься с гонки — руководитель ее кампании Бетси Анкни заявила, что они "никуда не денутся".

"Вы знаете, мы выиграли Нью-Гэмпшир три раза, теперь уже три. Мы выигрываем каждый раз. Мы выигрываем предварительные выборы. Мы выигрываем генералы. Мы выиграли их, и для меня это очень, очень особенное место", — сказал Трамп после победы в штате.

Президент США Джо Байден заявил, что Трамп будет кандидатом от республиканцев.

"И я хочу сказать стране, что ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса. Наша экономика, в которой наблюдается самое сильное восстановление в мире со времен COVID. На карту поставлено все", — подчеркнул глава Белого дома.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, дабы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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