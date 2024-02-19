Венгрия не будет блокировать 13 санкционный пакет против России – Сийярто

В то же время он отметил, что предыдущие пакеты санкций навредили экономике ЕС, а не России, а в самом ЕС властвует "военный психоз"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет препятствовать принятию Евросоюзом 13 пакета санкций против России, ведь все пункты, которые "угрожали венгерским интересам" – изъяли.

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15 февраля Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России. Она не поддержала его, потому что в нем предлагаются ограничения против компаний из Китая.

"В этой ситуации нет смысла накладывать на него вето. В то же время я считаю, что ЕС принимает неправильное решение не только по 13-му пакету, но и по 12 предыдущим", – сказал дипломат.

Сийярто отметил, что предыдущие пакеты санкций навредили экономике ЕС, а не России, а в самом ЕС царит "военный психоз". По его словам, "уже сейчас понятно", что война в Украине якобы "не завершится военным путем".

Кроме этого, глава МИД Венгрии сказал, что принятием новых санкций ЕС пытается выслужиться перед США, либеральными СМИ и неправительственными организациями.

Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России был принят 18 декабря, причем без голоса Австрии, у которой есть претензии к пребыванию Raiffeisen Bank International (RBI) в списке международных спонсоров войны. Обсуждение этого пакета длилось три месяца.

В январе стало известно, что Евросоюз начал готовить 13-й пакет санкций против России, но он будет скорее символичным – его готовят ко второй годовщине полномасштабной войны, каких-либо существенных ограничений там не будет.

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