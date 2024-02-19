Венгрия не будет блокировать 13 санкционный пакет против России – Сийярто
Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет препятствовать принятию Евросоюзом 13 пакета санкций против России, ведь все пункты, которые "угрожали венгерским интересам" – изъяли.

15 февраля Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России. Она не поддержала его, потому что в нем предлагаются ограничения против компаний из Китая.

"В этой ситуации нет смысла накладывать на него вето. В то же время я считаю, что ЕС принимает неправильное решение не только по 13-му пакету, но и по 12 предыдущим", – сказал дипломат.

Сийярто отметил, что предыдущие пакеты санкций навредили экономике ЕС, а не России, а в самом ЕС царит "военный психоз". По его словам, "уже сейчас понятно", что война в Украине якобы "не завершится военным путем".

Кроме этого, глава МИД Венгрии сказал, что принятием новых санкций ЕС пытается выслужиться перед США, либеральными СМИ и неправительственными организациями.

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