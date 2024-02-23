Сийярто жал руки иранцам и подписывал договоры. О поддержке Ираном РФ – ни слова

Глава МИД Венгрии заявил, что сотрудничать в условиях "санкционного давления очень тяжело, но не является чем-то невозможным"

Фото: Петер Сийярто/Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, что вечером 22 февраля прибыл в Тегеран, где встретился с иранским "коллегой" Хоссейном Амиром-Абдоллахианом. Этот визит прошел на фоне того, как Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины.

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Сийярто заявил о подписании двустороннего соглашения, которое "откроет еще больший доступ к иранскому рынку для высококачественных венгерских сельскохозяйственных технологий и продуктов питания".

Он добавил, что сотрудничать в условиях "санкционного давления очень трудно, но не есть чем-то невозможным".

Кроме того, на совместной пресс-конференции с Амиром-Абдоллахианом Сийярто заявил, что посетил Тегеран, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая представляла бы "огромную угрозу мировой безопасности".

Он подчеркнул, что Будапешт ожидает от Тегерана "ответственного поведения на Ближнем Востоке".

Вместе с тем глава венгерской дипломатии не вспомнил, как 7 октября 2023 года поддерживаемые Ираном террористические группировки напали на Израиль, а также совсем не затронул тему российско-украинской войны, несмотря на то, что Тегеран регулярно уже в течение двух лет полномасштабного вторжения предоставляет Москве оружие.

LIGA.net ожидает комментариев от украинского Министерства иностранных дел.

19 февраля 2024 года Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом. Соглашение подписал премьер Орбан и министр иностранных дел КНР Ван И.

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