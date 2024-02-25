Буданов заявил, что у России нет ракет из Ирана. Из КНДР – есть, но "это не масштабно"

Начальник украинской разведки сообщил, что информация о передаче Ираном баллистические ракеты России не соответствует действительности.

Кирилл Буданов (Фото: Коордштаб)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в кулуарах форума "Украина. Год 2024" заявил, что у российских оккупантов нет ракет иранского производства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Их нет, нет. Это все не соответствует действительности", – сказал он.

По северокорейским ракетам – Буданов отметил: "Несколько было использовано, но это не масштабно".

На этой неделе несколько собеседников сообщили агентству, что Иран якобы предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля".

Тогда же представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.

23 февраля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты.

Иран также отрицает отправку баллистических ракет в Россию, заявляя, что недавние сообщения являются "необоснованными".

Читайте также: Сийярто пожимал руки иранцам и подписывал соглашения. О том, что Тегеран поддерживает Москву – ни слова

