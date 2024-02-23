США поки що не бачать передання Росії балістичних ракет від Ірану. Але впевнені, що це буде

Кірбі заявив, що США найближчими днями запровадять додаткові санкції проти Ірану за військову допомогу Росії

Джон Кірбі (Фото: EPA/Ken Cedeno)

У США поки що не бачать підтверджень, що Іран передав Росії балістичні ракети. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Іран постачає росіянам безпілотники, керовані авіаційні бомби та артилерійські снаряди.

Він зазначив, що переговори про закупівлю балістичних ракет також просуваються.

"Хоча ми уважно стежимо за цим, ми не побачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися до Росії. Але іранці ясно вказують, що вони поставлять балістичні ракети до Росії, і ми не маємо підстав вважати, що вони не доведуть справу до кінця". — сказав Кірбі.

Чиновник пообіцяв додаткові санкції проти Ірану найближчими днями.

"І ми готові піти далі, якщо Іран продасть Росії балістичні ракети", – резюмував він.

21 лютого агентство Reuters із посиланням на шість анонімних джерел заявило, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет власного виробництва. У ГУР повідомили LIGA.net , що ця інформація перевіряється та уточнюється.

, що ця інформація перевіряється та уточнюється. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Військовий експерт Ігаль Левін у коментарі LIGA.net повідомив, що Zolfaghar – це "зброя терору", і є великі питання щодо точності цих ракет.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Захід відреагувати на це санкціями та швидким наданням Україні необхідних ракет.

Читайте також: У КНДР та Ірану немає демократичних процедур. Тому зброю РФ отримує швидше – Данiлов