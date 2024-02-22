МЗС Литви про ракети Ірану у РФ: Це має стати останнім цвяхом у труну умиротворення

Інформація про постачання Іраном балістичних ракет Росії є ще одним свідченням того, що немає страху перед реакцією Заходу, заявив очільник МЗС Литви

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на інформацію агентства Reuters про те, що Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет. Очільник литовської дипломатії закликав Захід відреагувати на це санкціями та якнайшвидшим наданням Україні необхідних ракет.

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"Постачання Іраном балістичних ракет Росії є ще одним свідченням того, що немає страху перед нашою реакцією, немає прагнення до дипломатії та немає наміру зупинити ескалацію. Це має стати останнім цвяхом у труну умиротворення, якщо уроків Другої світової війни вже недостатньо", – заявив Ландсбергіс.

Він вважає, що "очевидною відповіддю" на це мали б бути санкції на експорт до Ірану всіх компонентів безпілотників і ракет, а також швидке постачання Україні ракет, про які вона просить.

21 лютого агентство Reuters з посиланням на шість анонімних джерел заявило, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет власного виробництва. В ГУР повідомили LIGA.net, що цю інформацію перевіряють та уточнюють.

що цю інформацію перевіряють та уточнюють. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Військовий експерт Ігаль Левін у коментарі LIGA.net повідомив, що Zolfaghar – це "зброя терору", і існують великі питання щодо точності цих ракет.

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