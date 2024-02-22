МИД Литвы о ракетах Ирана у РФ: Это должно стать последним гвоздем в гроб умиротворения
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на информацию агентства Reuters о том, что Иран мог передать России около 400 баллистических ракет. Глава литовской дипломатии призвал Запад отреагировать на это санкциями и скорейшим предоставлением Украине необходимых ракет.
"Поставки Ираном баллистических ракет России являются еще одним свидетельством того, что нет страха перед нашей реакцией, нет стремления к дипломатии и нет намерения остановить эскалацию. Это должно стать последним гвоздем в гроб умиротворения, если уроков Второй мировой войны уже недостаточно", – заявил Ландсбергис.
Он считает, что "очевидным ответом" на это должны быть санкции на экспорт в Иран всех компонентов беспилотников и ракет, а также быстрая передача Украине ракет, о которых она просит.
- 21 февраля агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства. В ГУР сообщили LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.
- Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar. Военный эксперт Игаль Левин в комментарии LIGA.net сообщил, что Zolfaghar – это "оружие террора", и есть большие вопросы насчет точности этих ракет.
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