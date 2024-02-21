Експерт про ракети, які Іран міг передати Росії: Великі питання до точності, це зброя терору

Ігаль Левін зазначив, що по іранській балістиці, зокрема може працювати й Patriot

Ракети Zolfaghar (Фото: іранський продержавний ресурс)

Сьогодні британська агенція Reuters заявила, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет, серед яких – Fateh-110 та Zolfaghar. Військовий експерт Ігаль Левін у коментарі LIGA.net повідомив, що Zolfaghar – це "зброя терору", існують великі питання щодо точності цих ракет. Протидіяти іранській балістиці можуть ті ж системи, що працюють по інших балістичних ракетах, зокрема і Patriot, пояснив офіцер Армії оборони Ізраїлю.

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"Ракети Zolfaghar – це пів тонни вибухівки приблизно й сотні кілометрів дальності. Є великі питання до точності цих ракет. Так чи інакше це – зброя терору. Особливо якщо точність невисока – тоді це зброя терору у прямому значенні цього слова", – заявив він.

У відкритих джерелах стверджується, що дальність Zolfaghar – до 700 км.

Стосовно протидії іранським ракетам Левін зауважив, що по них можуть працювати ті ж системи, що працюють і по інших балістичних ракетах.

Зокрема, їм можуть протидіяти зенітно-ракетні комплекси Patriot PAC-3: вони здатні працювати як проти Fateh-110 (їхня дальність до 400 км), так і проти Zolfaghar.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км. У червні 2023 року Повітряні сили повідомили, що в України є два дивізіони Patriot. Про передання другого Patriot від Німеччини у грудні повідомило Міноборони цієї країни. Того ж місяця президент Володимир Зеленський анонсував, що цієї зими Україна отримає ще декілька нових систем Patriot.

Сьогодні британська агенція Reuters з посиланням на шість анонімних джерел заявила, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет власного виробництва.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

У середині лютого генпрокурор повідомив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно, KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

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