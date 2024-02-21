Эксперт о ракетах, которые Иран мог передать РФ: Есть вопросы к точности, оружие террора
Британское агентство Reuters заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет, среди которых Fateh-110 и Zolfaghar.
Zolfaghar – это "оружие террора", существуют большие вопросы относительно точности этих ракет . Противодействовать иранской баллистике могут те же системы, что работают по другим баллистическим ракетам, в частности, и Patriot. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин
"Ракеты Zolfaghar – это пол тонны взрывчатки примерно и сотни километров дальности. Есть большие вопросы к точности этих ракет. Так или иначе это – оружие террора. Особенно если точность невысока – тогда это оружие террора в прямом смысле этого слова", – заявил он.
В открытых источниках утверждается, что дальность Zolfaghar – до 700 км.
Что касается противодействия иранским ракетам, Левин отметил, что по ним могут работать те же системы, которые работают и по другим баллистическим ракетам.
В частности, им могут противодействовать зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3: они способны работать как против Fateh-110 (их дальность до 400 км), так и Zolfaghar.
СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.
По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.
В июне 2023 года Воздушные силы сообщили, что у Украины есть два дивизиона Patriot. О передаче второго Patriot от Германии в декабре сообщило Минобороны этой страны. В тот же месяц президент Владимир Зеленский анонсировал, что этой зимой Украина получит еще несколько новых систем Patriot.
- Сегодня британское агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.
- В середине февраля генпрокурор сообщил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.
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