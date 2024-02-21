Эксперт о ракетах, которые Иран мог передать РФ: Есть вопросы к точности, оружие террора

Игаль Левин отметил, что по иранской баллистике, в частности, может работать и Patriot

Ракеты Zolfaghar (Фото: иранский прогосударственный ресурс)

Британское агентство Reuters заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет, среди которых Fateh-110 и Zolfaghar.

Zolfaghar – это "оружие террора", существуют большие вопросы относительно точности этих ракет . Противодействовать иранской баллистике могут те же системы, что работают по другим баллистическим ракетам, в частности, и Patriot. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин

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"Ракеты Zolfaghar – это пол тонны взрывчатки примерно и сотни километров дальности. Есть большие вопросы к точности этих ракет. Так или иначе это – оружие террора. Особенно если точность невысока – тогда это оружие террора в прямом смысле этого слова", – заявил он.

В открытых источниках утверждается, что дальность Zolfaghar – до 700 км.

Что касается противодействия иранским ракетам, Левин отметил, что по ним могут работать те же системы, которые работают и по другим баллистическим ракетам.

В частности, им могут противодействовать зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3: они способны работать как против Fateh-110 (их дальность до 400 км), так и Zolfaghar.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км. В июне 2023 года Воздушные силы сообщили, что у Украины есть два дивизиона Patriot. О передаче второго Patriot от Германии в декабре сообщило Минобороны этой страны. В тот же месяц президент Владимир Зеленский анонсировал, что этой зимой Украина получит еще несколько новых систем Patriot.

Сегодня британское агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии LIGA.net , что эта информация проверяется и уточняется.

, что эта информация проверяется и уточняется. В середине февраля генпрокурор сообщил, что Россия уже использовала по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины.

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