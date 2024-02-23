США пока не видят передачу России баллистических ракет от Ирана. Но уверены, что это будет
В США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Иран поставляет россиянам беспилотники, управляемые авиационные бомбы и артиллерийские снаряды.
Он отметил, что переговоры о покупке баллистических ракет также продвигаются.
"Хотя мы внимательно следим за этим, мы не увидели никакого подтверждения того, что ракеты действительно переместились в Россию. Но иранцы ясно указывают, что они поставят баллистические ракеты в Россию, и у нас нет оснований полагать, что они не доведут дело до конца", — сказал Кирби.
Чиновник пообещал дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни.
"И мы готовы пойти дальше, если Иран продаст России баллистические ракеты", — резюмировал он.
- 21 февраля агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства. В ГУР сообщили LIGA.net, что эта информация проверяется и уточняется.
- Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar. Военный эксперт Игаль Левин в комментарии LIGA.net сообщил, что Zolfaghar – это "оружие террора", и есть большие вопросы насчет точности этих ракет.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад отреагировать на это санкциями и скорейшим предоставлением Украине необходимых ракет.
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