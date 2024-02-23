США пока не видят передачу России баллистических ракет от Ирана. Но уверены, что это будет

Кирби заявил, что США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана за военную помощь России

Джон Кирби (Фото: EPA/Ken Cedeno)

В США пока не видят подтверждений, что Иран передал России баллистические ракеты. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Иран поставляет россиянам беспилотники, управляемые авиационные бомбы и артиллерийские снаряды.

Он отметил, что переговоры о покупке баллистических ракет также продвигаются.

"Хотя мы внимательно следим за этим, мы не увидели никакого подтверждения того, что ракеты действительно переместились в Россию. Но иранцы ясно указывают, что они поставят баллистические ракеты в Россию, и у нас нет оснований полагать, что они не доведут дело до конца", — сказал Кирби.

Чиновник пообещал дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни.

"И мы готовы пойти дальше, если Иран продаст России баллистические ракеты", — резюмировал он.

21 февраля агентство Reuters со ссылкой на шесть анонимных источников заявило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет собственного производства. В ГУР сообщили LIGA.net , что эта информация проверяется и уточняется.

, что эта информация проверяется и уточняется. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar. Военный эксперт Игаль Левин в комментарии LIGA.net сообщил, что Zolfaghar – это "оружие террора", и есть большие вопросы насчет точности этих ракет.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад отреагировать на это санкциями и скорейшим предоставлением Украине необходимых ракет.

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