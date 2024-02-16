У КНДР и Ирана нет демократических процедур. Потому оружие РФ получает быстрее – Данилов

Из-за процедур, используемых западными союзниками для оказания Украине помощи, она поступает медленнее. Бывают и задержки, как сейчас

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

В демократических государствах мира, в отличие от авторитарных, проходят необходимые процедуры для предоставления Украине вооруженной и финансовой поддержки, поэтому помощь может задерживаться. Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"Что касается поставки Украине помощи странами-партнерами. В демократических государствах должны проходить демократические процедуры. Сейчас они происходят. Конечно, мы бы хотели, чтобы они очень быстро двигались, но это элемент демократии – постепенное прохождение всех процедур, необходимых для получения помощи", – объяснил Данилов.

По его словам, в авторитарных странах нет подобных процедур, а также "никто не обращает внимания на мнение населения, избирателей". Поэтому, например, КНДР и Иран могут в кратчайшие сроки переправлять России военную помощь.

14 февраля 2024 года президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если он поддержит этот законопроект, его нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

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